Народ ждет перемен - кандидат в Президенты Мейрам Кажыкен

20 Ноября 2022, 12:39

20 Ноября 2022, 12:39

Народ ждет перемен - кандидат в Президенты Мейрам Кажыкен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен поделился своим мнением по поводу внеочередных выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мейрам Кажыкен проголосовал на выборах. Для голосования на внеочередных выборах он вместе со своей супругой и дочерью прибыл на избирательный участок №113, расположенный в школе-лицее №66 Астаны.

Кандидат отметил, что на выборы пришел с хорошим настроением.

«Люди хотят перемен. Изменения должны начаться незамедлительно. Эти изменения должны быть очевидны: социальные изменения, экономические и политические тоже. Я сегодня проголосовал за настоящие реальные реформы», - прокомментировал Мейрам Кажыкен журналистам.

Его выдвинули кандидатом в Президенты РК от республиканской общественной организации «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат».

Представители штаба во главе с Мейрамом Кажыкеном провели встречи с избирателями в Костанайской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, а также в Шымкенте.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.