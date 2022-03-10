Народ ждет от нас конкретных и действенных мер – Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Заседание актива Жамбылского областного филиала партии «AMANAT» состоялось в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, председательствовал на заседании глава региона Бердибек Сапарбаев. Участниками обсуждения стали ветераны партии, члены областного политсовета, депутаты областного, городского и районного маслихатов, руководители первичных партийных организаций, представители молодежных организаций.

Аким Жамбылской области отметил, что на внеочередном ХХІІ съезде партии были обсуждены вопросы, касающиеся кардинальной модернизации работы партии, большая часть предложений от региона была поддержана. Аким области отметил, что ребрендинг партии – это начало подготовки новой партийной платформы. Кроме того, он подчеркнул важность семи приоритетных направлений модернизации деятельности партии и пяти основных задач, поставленных Главой государства.

«Одна из основных задач сегодня - повышение эффективности инструментов обратной связи с населением, - сказал выступивший на заседании исполнительный секретарь областного филиала партии Дауыл Бейсенкулов. - Пересматривается работа областного, районных общественных советов. В их состав, кроме депутатов, войдут общественники, лидеры мнений».

По словам спикера, в области действуют 108 общественных советов.

«В 2021 году члены советов провели 482 заседания, на которых рассмотрен ход исполнения Дорожных карт, обсуждены 594 резонансные проблемы. Местным исполнительным органам дано две тысячи рекомендаций. На региональном уровне количество общественных советов будет оптимизировано с 12 до 8, на территориальном уровне - с 9 до 5», - сказал Дауыл Бейсенкулов.

Секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков отметил необходимость усиления в маслихатах работы фракции, направленной на повышение уровня доверия избирателей к депутатам.

«Сегодня усилены требования к уровню компетенции, профессиональной подготовки, образованию и квалификации депутатов маслихата. Депутатский мандат возлагает на всех большую ответственность. Конкуренция на политическом поле будет усилена, если в Парламенте и маслихатах будут представлены сразу несколько политических партий. Большая роль отводится именно фракциям. Поэтому необходимо организовать работу фракций в совершенно ином формате. До сих пор нет системности в их работе», - сказал Махметгали Сарыбеков.

Аким области отметил необходимость совершенствования деятельности общественной приемной, первичных партийных организаций и молодежного крыла «Jas Otan».

«Глава государства ставит перед нами масштабные задачи по кардинальной перестройке правящей партии. Народ ждет от нас конкретных и действенных мер. На первом месте должен быть «живой» диалог с избирателями. Необходимо держать на постоянном контроле исполнение Дорожных карт, решение важных вопросов. Сейчас для большей части населения социальные сети – главный источник информации. Партийцам необходимо учесть это и повысить активность в соцсетях, рассказывать жителям о проделанной работе, предстоящих планах», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона подчеркнул, что следует уделить максимальное внимание подготовке кадров, работе общественной приемной.

«Выходите из кабинетов, регулярно встречайтесь с жителями, узнайте, что их волнует, разберитесь оперативно с каждым обращением», - сказал аким области.

По мнению главы региона, недостаточно активно работает молодежное крыло партии «Jas Otan».

«Нужны информационные карты по безработной молодежи. Желающим начать собственный бизнес надо предоставить микрокредиты, гранты. Исполнение региональной программы «Әулиеата жастары» должно быть на постоянном, жестком контроле. Проведите всесторонний анализ, не ограничиваясь только утвержденными индикаторами», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.