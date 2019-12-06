Народ выберет лучшего врача общей практики по стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии запуска системы ОСМС по всей стране с 1 января 2020 года Фондом социального медицинского страхования запускает республиканский конкурс «Наш лучший семейный доктор и его команда» среди врачей общей практики, при спонсорской поддержке АО «Банк ЦентрКредит». Голосование стартует 6 декабря.

Любой пользователь может проголосовать за врача на специальном сайте . Для этого нужно выбрать свой регион, а затем из выпадающего списка найти врача, которого вы считаете лучшим в своем деле. При этом нужно оценивать его профессионализм, доброжелательное отношение.

«Врач общей практики – первый, кто сталкивается с пациентом. Именно он стоит на страже здоровья каждой казахстанской семьи. От его профессионализма зависит дальнейшее лечение, поэтому ВОП должен знать основы всех заболеваний, суметь оказать необходимую медицинскую помощь пациентов любого возраста. Этот конкурс мы проводим в преддверии запуска системы ОСМС в Казахстане, чтобы подчеркнуть роль врачей общей практики», – отметил председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов.

Как отметили в ФСМС, прежде чем проголосовать, посетителю сайта нужно будет ответить на три общих вопроса по теме ОСМС.

Будет определен «Наш лучший семейный доктор и его команда» отдельно среди городских и сельских медицинских организаций, а также выбран обладатель Гран-при. Кроме того, жюри выберет по два лучших врача в каждом регионе. Также будет отмечена лучшая поликлиника / центр семейного здоровья по разъяснению социального медицинского страхования.

Народное голосование продлится до 19 декабря. Победители будут объявлены в ходе республиканского форума «ОСМС: Трансформация казахстанской медицины», который состоится 24 декабря.