Наркозависимая мать двухмесячного ребенка держала его грязным и голодным в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Наркозависимая мать двухмесячного ребенка держала его грязным и голодным в Павлодаре. 30-летняя мать не ухаживает за младенцем, который постоянно плачет, и его увезли в областной дом ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 ноября в полицию обратились жильцы дома номер два по улице Короленко с заявлением о том, что в их доме проживает «наркоманка, которая не так давно родила ребенка, ребенок голодный, грязный, постоянно плачет», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По этому вызову выехали сотрудники ювенальной полиции центрального отдела полиции города Павлодара.

«По указанному адресу проживает 30-летняя женщина с отцом и бабушкой. Женщина имеет на иждивении двухмесячного ребенка, - добавили в ДП региона. – На момент проверки в квартире – антисанитария, вещи разбросаны, отсутствуют условия для проживания малолетнего ребенка. Со слов соседей, 30-летняя мать употребляет наркотические средства, не занимается воспитанием ребенка, который постоянно плачет».

В ведомстве рассказали, что ребенок, когда в квартиру приехали сотрудники правоохранительных органов, был грязным, неухоженным и голодным. Поэтому его поместили в областной дом ребенка. Сейчас младенец находится под наблюдением.

«В отношении 30-летней женщины материал будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассмотрят вопрос об ограничении ее в родительских правах», - добавили в правоохранительных органах.

Напомним, https://www.inform.kz/ru/12-letniy-motociklist-popal-v-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti_a3800134 в июне в Павлодарской области сельский школьник упал с мотоцикла. Ребенок был тогда госпитализирован, а полиция пообещала рассмотреть поведение родителей, чей сын без их присмотра был в ночное время вне дома без них. А в октябре https://www.inform.kz/ru/podrostki-shokirovali-voditeley-otzhimaniyami-na-zebre-v-aksu_a3846414 в городе Аксу двое юношей, переходя проезжую часть по пешеходному переходу, прямо перед машинами выполняли физические упражнения в упоре лежа, крутили «колесо», прыгали и так далее. За эти шалости полиция привлекла к ответственности и их родителей.