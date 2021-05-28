Наркозакладчиков задержали в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Очередные наркозакладчики задержаны в центре города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Допинг» полицейские Алматы пресекли преступную деятельность двух наркодельцов.

«Один из них – 31-летний частный извозчик. В ходе его личного досмотра обнаружено вещество растительного происхождения светло-зеленого цвета. В свое оправдание подозреваемый сообщил, что сверток с наркотика якобы нашел и решил оставить у себя для личного потребления. В другом случае у 33-летнего злоумышленника изъят синтетический наркотик мефедрон в особо крупном размере. В отличие от своего «коллеги» мужчина признался в преступном промысле и уточнил, что указания по синтетике получал через социальные сети. За это он получал плату. Закладки мужчина делал исключительно ночью», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

По данным спикера, по обоим фактам начаты досудебные расследования по статье 297 УК РК. Фигуранты взяты под стражу.