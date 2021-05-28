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    22:23, 27 Май 2021 | GMT +6

    Наркозакладчиков задержали в центре Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Очередные наркозакладчики задержаны в центре города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Допинг» полицейские Алматы пресекли преступную деятельность двух наркодельцов.

    «Один из них – 31-летний частный извозчик. В ходе его личного досмотра обнаружено вещество растительного происхождения светло-зеленого цвета. В свое оправдание подозреваемый сообщил, что сверток с наркотика якобы нашел и решил оставить у себя для личного потребления. В другом случае у 33-летнего злоумышленника изъят синтетический наркотик мефедрон в особо крупном размере. В отличие от своего «коллеги» мужчина признался в преступном промысле и уточнил, что указания по синтетике получал через социальные сети. За это он получал плату. Закладки мужчина делал исключительно ночью», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

    По данным спикера, по обоим фактам начаты досудебные расследования по статье 297 УК РК. Фигуранты взяты под стражу.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Общество Алматы Правоохранительные органы
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