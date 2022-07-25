25 Июля 2022 17:00

Наркозакладчики задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Очередные наркозакладчики задержаны в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Преступным ремеслом промышляли 25-летний гражданин А. и 19-летний гражданин Н. Оба – алматинцы.

«Автомашина Lexus, на которой передвигались наркодельцы, полицейскими была блокирована по улице Кайырбекова. В салоне авто обнаружена коробка, внутри которой находились два полиэтиленовых пакета с растительным веществом зеленого цвета со специфическим запахом.

Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются марихуаной, общим весом 375,62 гр.

В багажном отсеке обнаружены и изъяты 136 полиэтиленовых пакета, внутри которых расфасованы растительные вещества зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли. Вес зелья в пакетах составил 127,53 гр», – проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

На допросе подозреваемые признались, что они «работают» наркозакладчиками. Товар получают по почте, а заказы – посредством популярного мессенджера.

«Действия фигурантов квалифицированы ст. 297 ч.3 п.5 УК РК. Напомню, что за это наркопреступление предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет лишения свободы», – заключил Алмагамбетов.

Фото: polisia.kz