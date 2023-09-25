Наркозакладчика с поличным задержали костанайские полицейские

26-летнего мужчину подозревают в распространении наркотиков в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржана Ахметова, житель областного центра был задержан при перевозке особо крупной партии наркотических средств – 1 кг гашиша. Задержанный работал закладчиком, временно проживал на территории Петропавловска и приезжал в Костанай для закладки наркотиков. В настоящее время полиция начала досудебное расследование по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

- Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению лиц причастных к организации канала поставки и распространению наркотических средств на территории Костанайской области, - отметил Н. Ахметов.

С начала года сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 329 кг различных наркотических средств.