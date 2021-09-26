Наркоторговля: более 4 тысяч преступлений совершено в РК в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 4 тысяч связанных с незаконным оборотом наркотических средств преступлений совершено в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

За январь-июнь текущего года в стране зарегистрировали 4,3 тыс. уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ, их аналогов и прекурсоров — на 7,7% больше, чем за первое полугодие 2020-го. Для сравнения: за январь-июнь 2020 года в стране было зарегистрировано 4 тыс. аналогичных правонарушений, плюс 0,3% за год.

По данным правонарушениям в текущем году в качестве вещественных доказательств по уголовным делам было изъято 525 транспортных средств, 4,3 тыс. единиц оружия, 29 поддельных документов, 9 экстремистских материалов, а также имущества, денег и ценностей на сумму 143,3 млн тг. Кроме того, были выявлены и уничтожены площади произрастания незаконных посевов по 29 фактам посева конопли и 1 случаю выращивания опийного мака.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в секторе зарегистрировали в столице: 507 случаев, рост — сразу на 73,6% за год. На второй и третьей строчке антирейтинга оказались Алматы (470 случаев, плюс 72,8%) и Жамбылская область (352 правонарушения, плюс 12,5%).

Меньше всего случаев незаконного оборота наркотических веществ зарегистрировали в Атырауской области: 79 правонарушений, плюс 14,5% за год.

Самая часто встречающаяся статья зарегистрированных правонарушений — «незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами без цели сбыта»: 2,9 тыс. случаев — на 7,8% больше, чем годом ранее.

Также среди «популярных» статей отмечены «незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также пересылка либо сбыт наркотических средств и их аналогов» (1 тыс. случаев, плюс 3,7%) и «незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» (128 правонарушений, минус 22,4%).

С начала года в стране совершили 532 правонарушения в состоянии наркотического и токсического опьянения — на 11,9% меньше, чем годом ранее.

Чаще всего в этом состоянии совершались правонарушения по статьям «незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» (329 случаев), а также «незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» (48 случаев).

Сотрудниками правоохранительных органов было изъято 9,8 тонны наркотических средств и психотропных веществ, из них 165,6 кг поступило контрабандным путем. Уничтожено 3,9 тонны веществ, передано в соответствующие учреждения — 16 кг. 1,4 тонны веществ было изъято с помощью служебно-розыскных собак.

В Казахстане заблокировали более 800 сайтов по продаже наркотиков, сообщает zakon.kz.

За 8 месяцев этого года зарегистрировано 127 досудебных производств, из которых 58 — за рекламу наркотиков, 69 — за сбыт посредством интернета. C начала текущего года изъято 129 кг синтетических наркотиков, ликвидировано 11 нарколабораторий.