Наркоторговец задержан в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея подозревается в наркоторговле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что в ходе ОПМ «Карасора-2021» сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности был задержан 25-летний парень с двух свертками порошкообразного вещества со специфическим запахом.

Выяснилось, что изъятое вещество является наркотическом средством — гашиш, общей массой 13, 64 грамма.

«В ходе следствия установлено, что злоумышленник приобрел партию наркотических веществ, которую расфасовал на более мелкие дозы и хранил у себя с целью последующего сбыта»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 2 УК РК.