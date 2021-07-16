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    15:53, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Наркоторговец задержан в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея подозревается в наркоторговле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что в ходе ОПМ «Карасора-2021» сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности был задержан 25-летний парень с двух свертками порошкообразного вещества со специфическим запахом.

    Выяснилось, что изъятое вещество является наркотическом средством — гашиш, общей массой 13, 64 грамма.

    «В ходе следствия установлено, что злоумышленник приобрел партию наркотических веществ, которую расфасовал на более мелкие дозы и хранил у себя с целью последующего сбыта»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    По факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 2 УК РК.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с наркотиками
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