Наркоторговцев задержали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Двух наркоторговцев задержали полицейские в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 января сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области задержаны по подозрению в хранении и перевозке наркотических веществ в особо крупном размере жители города. По заключению экспертизы установлено, что изъятое у задержанных вещество является высушенной марихуаной весом более одного килограмма.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

В ходе обыска в доме подозреваемых было обнаружено более 1,5 кг высушенной марихуаны. По данному факту возбуждено дело по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

