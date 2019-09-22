Наркоторговца задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В ходе полицейской спецоперации в Алматинской области из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Наркоточка действовала в Карасайском районе, оперативные мероприятия по выявлению которой проведены сотрудниками областного управления по противодействию наркобизнесу совместно с ДКНБ. Полицейскими также произведено задержание 41-летнего наркоторговца.

«Подозреваемый был задержан в поселке Иргели при сбыте 9 килограмм марихуаны. Также в ходе санкционированного обыска по месту жительства наркоторговца было обнаружено более 7,5 килограмм гашиша. По факту сбыта и хранения наркотиков в особо крупном размере начато и проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В отношении подозреваемого мужчины избрана мера пресечения «арест» с содержанием под стражей в ИВС Карасайской районной полиции. Расследование уголовного дела поручено следственному управлению областного департамента полиции.