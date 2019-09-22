+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 28 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Наркоторговца задержали  в Алматинской области

22 Сентября 2019 19:19
Поделиться:
Наркоторговца задержали  в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В ходе полицейской спецоперации в Алматинской области из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Синтетические наркотики учат искать служебных собак в СКО
Пограничники предотвратили ввоз крупной партии героина В Жамбылской области закрыли 19 сайтов с рекламой синтетических наркотиков Уголовную ответственность за рекламу наркотиков могут ввести в РК

Наркоточка действовала в Карасайском районе, оперативные мероприятия по выявлению которой проведены сотрудниками областного управления по противодействию наркобизнесу совместно с ДКНБ. Полицейскими также произведено задержание 41-летнего наркоторговца.

«Подозреваемый был задержан в поселке Иргели при сбыте 9 килограмм марихуаны. Также в ходе санкционированного обыска по месту жительства наркоторговца было обнаружено более 7,5 килограмм гашиша. По факту сбыта и хранения наркотиков в особо крупном размере начато и проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В отношении подозреваемого мужчины избрана мера пресечения «арест» с содержанием под стражей в ИВС Карасайской районной полиции. Расследование уголовного дела поручено следственному управлению областного департамента полиции.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив