ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Наркоторговца с крупной партией марихуаны задержали в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При координации областной прокуратуры спецмероприятия по выявлению наркоточки в Талдыкоргане полицейские провели совместно с сотрудниками ДКНБ. Правоохранителями задержан 39-летний мужчина, который пытался сбыть более 40 граммов марихуаны. При санкционированном обыске по местожительству подозреваемого было обнаружено около 27,5 кг наркотических средств того же каннабисного происхождения.

«Расследование по факту проводится согласно ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств». Подозреваемый помещен под стражу», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу Мурат Жумабаев.