+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 2 °С
USD 384.63 EUR 427.98
RUB 6.08 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Наркоторговца с арсеналом оружия задержали в Алматинской области

13 Декабря 2019 20:18
Поделиться:
Наркоторговца с арсеналом оружия задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полиция провела спецоперацию по ликвидированию действующей наркоточки, в ходе которой задержан 25-летний мужчина с арсеналом огнестрельного оружия и боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оперативные мероприятия организованы сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу и полицейскими Коксуского района. Задержание наркоторговца при сбыте более 33 граммов марихуаны произведено 11 декабря. Согласно имеющейся информации мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности.

«При санкционированном обыске по месту жительства подозреваемого, проживающего в селе Каратал, обнаружено и изъято три охотничьих ружья и пистолет кустарного производства. Охотничьи ружья с плохо различимыми либо стертыми регистрационными номерами, были спрятаны в морозильнике под мясопродуктами, пистолет найден в другом тайнике. В доме также обнаружены боеприпасы в виде 50 патронов, 12 калибра. Каких-либо документов на оружие и боеприпасы задержанный не смог представить. Изъятое оружие направлено сейчас на баллистическую экспертизу», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Досудебное расследование по факту полицейские проводят сразу по нескольким статьям уголовного законодательства. Задержанному инкриминируется сбыт наркотиков, а также незаконное хранение огнестрельного оружия.

«Подозреваемый помещен под стражу. А по изъятому оружию будет проведена тщательная проверка» - дополнили в полиции.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив