Наркоторговца с арсеналом оружия задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полиция провела спецоперацию по ликвидированию действующей наркоточки, в ходе которой задержан 25-летний мужчина с арсеналом огнестрельного оружия и боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оперативные мероприятия организованы сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу и полицейскими Коксуского района. Задержание наркоторговца при сбыте более 33 граммов марихуаны произведено 11 декабря. Согласно имеющейся информации мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности.

«При санкционированном обыске по месту жительства подозреваемого, проживающего в селе Каратал, обнаружено и изъято три охотничьих ружья и пистолет кустарного производства. Охотничьи ружья с плохо различимыми либо стертыми регистрационными номерами, были спрятаны в морозильнике под мясопродуктами, пистолет найден в другом тайнике. В доме также обнаружены боеприпасы в виде 50 патронов, 12 калибра. Каких-либо документов на оружие и боеприпасы задержанный не смог представить. Изъятое оружие направлено сейчас на баллистическую экспертизу», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Досудебное расследование по факту полицейские проводят сразу по нескольким статьям уголовного законодательства. Задержанному инкриминируется сбыт наркотиков, а также незаконное хранение огнестрельного оружия.

«Подозреваемый помещен под стражу. А по изъятому оружию будет проведена тщательная проверка» - дополнили в полиции.