РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:57, 02 Август 2021 | GMT +6

    Наркоторговца из Узбекистана задержали в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Наркоторговца из Узбекистана задержали в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    32-летний гражданин Узбекистана приехал в Атырау из Тараза и занимался сбытом наркотических средств. Преступника выявили сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью Атырауской области в ходе операции «Қарасора-2021». Полиция задержала иностранца, когда он прятал наркотики. При личном досмотре полицейские у подозреваемого обнаружили 29 свертков с веществом неизвестного происхождения и со специфическим запахом, еще 40 изъяли из дома.

    По словам причастного к незаконному обороту наркотиков, это были наркотики Меф. Изъятые наркотики общим весом 19,7531 грамм отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время проводится досудебное следствие по части 4 статьи 296 УК РК. Подозреваемый отправлен в СИЗО.




    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Борьба с наркотиками Видео Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!