АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Наркоторговца из Узбекистана задержали в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

32-летний гражданин Узбекистана приехал в Атырау из Тараза и занимался сбытом наркотических средств. Преступника выявили сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью Атырауской области в ходе операции «Қарасора-2021». Полиция задержала иностранца, когда он прятал наркотики. При личном досмотре полицейские у подозреваемого обнаружили 29 свертков с веществом неизвестного происхождения и со специфическим запахом, еще 40 изъяли из дома.

По словам причастного к незаконному обороту наркотиков, это были наркотики Меф. Изъятые наркотики общим весом 19,7531 грамм отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время проводится досудебное следствие по части 4 статьи 296 УК РК. Подозреваемый отправлен в СИЗО.







