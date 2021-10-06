Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Наркоторговца экстрадировали из ВКО в Россию

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Октября 2021, 14:25
Наркоторговца экстрадировали из ВКО в Россию

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Наркоторговца из ВКО экстрадировали в Россию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Россию из Казахстана экстрадировали гражданина Российской Федерации, осужденного по статье 259 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По настоящему делу суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Установлено, что еще в начале мая 2009 года осужденный К. инициировал создание организованной преступной группы, направленной на незаконное материальное обогащение посредством сбыта наркотического средства – героина.

Мужчину задержали и водворили в учреждение максимальной безопасности ОВ-156/15 Департамента УИС по Восточно-Казахстанской области. По истечению большей части срока осужденный обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру об экстрадиции в РФ, где в настоящее время проживают его семья и родные. Получив необходимую информацию и подтверждение со стороны России о принятии заключенного, Генеральная прокуратура РК получила соглашение на экстрадицию отбывающего наказание лица.

Напомним, что выдача граждан осуществляется на основании договоров, заключенных между странами. По данным Генеральной прокуратуры, Казахстан заключил договоры об экстрадиции с Россией, Узбекистаном, Киргизстаном, Беларусью, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Таджикистаном.


Восточно-Казахстанская область   Генпрокуратура   Россия   МВД РК   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению