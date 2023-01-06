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Наркотики завозили под видом продуктов в Казахстан: изъято 16 тонн

6 Января 2023, 14:54
Наркотики завозили под видом продуктов в Казахстан: изъято 16 тонн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности провел операцию по пресечению деятельности наркогруппы в разных регионах страны. Общее количество изъятых наркотиков составило свыше 16 тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

В Петропавловске задержаны пособники наркогруппировки, у которых изъято около 5,5 тонн данного опиата.

В рамках второго этапа операции при получении 1 тонны макового сырья в Усть-Каменогорске задержали наркокурьера. Одновременно в Караганде оперативники КНБ взяли под стражу организаторов наркогруппы, которые хранили в арендованных складских помещениях более 10 тонн наркотического сырья. В ходе обысков у участников наркогруппы дополнительно обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, а также деньги в особо крупных размерах.

Опиаты под видом пищевой продукции поступали на территорию Казахстана из-за рубежа и реализовывались в среде наркозависимых лиц. Общее количество изъятых наркотиков составило свыше 16 тонн. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия.

Фото: gov.kz


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