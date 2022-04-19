Наркотики весом 200 кг изъяли у мужчины на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента полиции Жамбылской области пресечен крупный канал поставки наркотиков в западные регионы нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«15 апреля на трассе республиканского значения «Западная Европа – Западный Китай» около села Айша-биби Жамбылского района сотрудниками остановлена машина BMW Х5, за рулем которой находился 36-летний житель Туркестанской области. Мужчина попытался скрыться в пешем порядке, но был задержан.



В ходе осмотра в багажнике машины обнаружено восемь мешков с марихуаной общим весом 200 кг. По словам подозреваемого, наркотическое вещество он заготовил еще в августе прошлого года на территории Шуского района. Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Жамбылского РОП», - сообщила пресс-служба жамбылского ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконное хранение наркотических веществ в особо крупном размере в целях сбыта», согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий для установления иных лиц, причастных к данному преступлению.