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    20:43, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Наркотики весом 200 кг изъяли у мужчины на трассе в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента полиции Жамбылской области пресечен крупный канал поставки наркотиков в западные регионы нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «15 апреля на трассе республиканского значения «Западная Европа – Западный Китай» около села Айша-биби Жамбылского района сотрудниками остановлена машина BMW Х5, за рулем которой находился 36-летний житель Туркестанской области. Мужчина попытался скрыться в пешем порядке, но был задержан.

    В ходе осмотра в багажнике машины обнаружено восемь мешков с марихуаной общим весом 200 кг. По словам подозреваемого, наркотическое вещество он заготовил еще в августе прошлого года на территории Шуского района. Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Жамбылского РОП», - сообщила пресс-служба жамбылского ДП.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконное хранение наркотических веществ в особо крупном размере в целях сбыта», согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

    Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий для установления иных лиц, причастных к данному преступлению.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Жамбылская область Видео Правоохранительные органы
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