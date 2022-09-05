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Наркотики в собачьей будке хранил мужчина в ВКО

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
5 Сентября 2022, 10:56
Наркотики в собачьей будке хранил мужчина в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские задержали жителя Усть-Каменогорска, который хранил марихуану для дальнейшей продажи в собачьей будке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В середине августа сотрудники управления по противодействию наркопреступности, совместно с ЦКС ДП ВКО и спецподразделением НГ РК в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» в гаражном кооперативе задержали 46-летнего жителя города Усть-Каменогорска, у которого во время обыска частного дома по улице Серикбаева, внутри деревянной будки для собаки, стоящей в сарае, обнаружены и изъяты два полимерных свертка с содержимым растительным веществом зеленого цвета.

Согласно проведенной экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана высушенная», общим весом 36,97 грамм.

Установлено, что мужчина хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта.

По данному факту начато досудебное расследование по части первой статьи 297 УК РК.


Восточно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Происшествия   Борьба с наркотиками  
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