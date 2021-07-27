Наркотики в пряниках пытались передать осужденному в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В следственный изолятор ЛА-155/16 ДУИС по Алматинской области пытались передать наркотические вещества в пряниках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При досмотре передач, сотрудниками следственного изолятора совместно с кинологической службой департамента полиции Алматинской области обнаружили в пряниках три свертка с наркотическими веществами.

«По выявленному факту была вызвана следственно-оперативная группа департамента полиции и начато уголовное дело в отношении гражданина А. по ст.297 ч.1 УК РК», – отметил исполняющий обязанности начальника ДУИС по Алматинской области Канат Ашов.