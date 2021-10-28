Наркотики в плюшевом медвежонке: 18-летних закладчиц задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области полицейские задержали двух девушек по подозрению в распространении синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Polisia.kz.

Студенток колледжа – закладчиц синтетики задержали при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Рефлекс».

Как выяснилось, студентки искали возможность подработать и в одном из интернет–приложений наткнулись на объявление, от которого, по их мнению, нельзя было отказаться. Им предлагали работу в столовой, платить обещали до 30 тысяч тенге в день. Уже в ходе переписки девушки выяснили, что им нужно будет делать закладки с наркотиками. Но от предложения все равно не отказались.

»В рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Рефлекс» на территории города Кокшетау возле стадиона «Окжетпес» задержаны две студентки – закладчицы синтетических наркотических средств, у которых при себе и также по месту жительства изъято 95 закладок»,– рассказал начальник УПН ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов.

Как отметил заместитель начальника департамента полиции Акмолинской области Ерлан Касым, именно старшеклассники и студенты чаще всего откликаются на такие объявления.

«И мало кто из них успевает бросить опасную работу до того, как попадет за решетку», – говорит он.

По информации оперативников, подруги работали в группе. Одна закладывала наркотики, вторая фиксировала «клад» и вела переписку.

Во время обыска у 18-летней студентки обнаружили и изъяли 34 свертка с веществом порошкообразной консистенции белого и голубого цвета со специфическим запахом. Из мягкой игрушки изъяли 60 свертков с тем же веществом.

«По факту по статье 296 части 2 УК РК назначена экспертиза, по результатам которой дело будет переквалифицировано на статью 297 УК РК. По статье грозит ответственность до 15 лет лишения свободы», – отметил Мейрам Жапбасов.

Всего с начала года в Акмолинской области задержали 12 закладчиков, из них трое – несовершеннолетние. Из незаконного оборота изъяли более полукилограмма синтетических наркотиков.