Наркотики в особо крупном размере обнаружили у жителя Кызылординской области

Наркотики в особо крупном размере обнаружили в доме местного жителя кызылординские полицейские, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В результате совместных оперативных мероприятий департаментом по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан и управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области, а также сотрудниками Кармакшинского РОП, спецподразделением «Беркут» Национальной гвардии МВД РК, у жителя Кызылординской области обнаружены наркотические вещества в особо крупном размере.

С помощью служебной поисковой собаки центра кинологической службы сотрудники полиции обнаружили в сарае жителя Кармакшинского района целый мешок с растительным веществом зеленого цвета с характерным запахом и три полиэтиленовых пакета с аналогичным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось «высушенной марихуаной» общим весом более 10-ти кг.





