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    14:00, 13 Май 2024 | GMT +6

    Наркотики в особо крупном размере обнаружили у жителя Кызылординской области

    наркотики, полиция
    Фото: Polisia.kz

    Наркотики в особо крупном размере обнаружили в доме местного жителя кызылординские полицейские, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате совместных оперативных мероприятий департаментом по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан и управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области, а также сотрудниками Кармакшинского РОП, спецподразделением «Беркут» Национальной гвардии МВД РК, у жителя Кызылординской области обнаружены наркотические вещества в особо крупном размере.

    С помощью служебной поисковой собаки центра кинологической службы сотрудники полиции обнаружили в сарае жителя Кармакшинского района целый мешок с растительным веществом зеленого цвета с характерным запахом и три полиэтиленовых пакета с аналогичным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось «высушенной марихуаной» общим весом более 10-ти кг.


    Теги:
    МВД РК Наркотики Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Кызылординская область Борьба с наркотиками Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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