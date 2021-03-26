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    07:28, 26 Март 2021 | GMT +6

    Наркотики в особо крупном размере изъяли у сельчанина в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 3,5 кг наркотиков изъяли полицейские СКО у сельчанина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Транзит» сотрудники ОП Мамлютского района обнаружили у 35-летнего жителя одного из сел 7 пакетов с веществом растительного происхождения.

    Экспертиза показала, что данное вещество является высушенной марихуаной общим весом свыше 3,5 кг, что относится к особо крупному размеру. При установлении обстоятельств выяснилось, что еще летом на запущенном огороде мужчины была обнаружена целая «плантация» дикорастущей конопли. Участковый инспектор полиции вынес предписание о необходимости уничтожить растения. Вскоре сельчанин продемонстрировал участковому выкошенную коноплю. Мужчина рассказал, что он собрал ее, высушил и держал дома для личного употребления.

    Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 Уголовного кодекса РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

    «Всего за период ОПМ, проводившегося в области, было выявлено 23 правонарушения. В их числе — три преступления: один факт контрабанды и два факта хранения наркотических веществ в особо крупном размере. Изъято свыше 4 кг наркотиков и психотропных веществ, из них свыше 500 грамм синтетических наркотиков», — поясняет начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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