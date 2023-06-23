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Наркотики в особо крупном размере хранила жительница Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
23 Июня 2023, 00:58
Наркотики в особо крупном размере хранила жительница Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержана женщина, хранившая наркотики в особо крупном размере, а также занимавшаяся их распространением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области выявили жительницу города 1993 г.р., подозреваемую в распространении синтетических наркотических средств на территории города путем массовых закладок. У подозреваемой изъято 3 упаковки с порошком белого цвета, ювелирные электронные весы, зип-пакеты с порошком белого цвета, сотовый телефон с сообщениями в мессенджере «Telegram» о произведенных закладках. Экспертным заключением установлено, что общий вес синтетических наркотиков 173,9 грамма», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Атырауская область   Борьба с преступностью   Борьба с наркотиками  
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