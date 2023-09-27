Наркотики в особо крупном размере через соцсети распространял житель ВКО

Очередного наркозакладчика задержали полицейские Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими ДП ВКО задержан 22-летний житель областного центра, который посредством соцсетей занимался распространением наркотических средств в особо крупном размере. Экспертиза показала, что изъятое является психотропным веществом α-PVP общим весом более 30 граммов.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.