РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:25, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Наркотики в особо крупном размере через соцсети распространял житель ВКО

    наркотики
    Фото: ДП ВКО

    Очередного наркозакладчика задержали полицейские Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

    В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими ДП ВКО задержан 22-летний житель областного центра, который посредством соцсетей занимался распространением наркотических средств в особо крупном размере. Экспертиза показала, что изъятое является психотропным веществом α-PVP общим весом более 30 граммов.

    В отношении задержанного начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

     

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с наркотиками Видео МВД РК
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    00:12, 30 Сентябрь 2023
    Соцвыплаты и пособия: какие меры поддержки оказываются нуждающимся в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!