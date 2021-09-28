Наркотики в носках: об ухищрениях наркосбытчиков рассказали костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сразу несколько крупных изъятий наркотиков провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает полиция области, в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий в Костанае задержан 34-летний местный житель, ранее не судимый.

«В кармане куртки у безработного мужчины находился бумажный конверт, внутри которого были три zip-пакетика с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно проведенной экспертизе данное вещество является аналогом психотропного вещества «мефедрон» общим весом более 19 граммов. Далее, в ходе обыска по месту жительства мужчины в пристройке сотрудниками полиции обнаружен полиэтиленовый пакет с «гашишем» общим весом 1 килограмм 153 граммов. По данному факту ведется расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей»,- прокомментировали в полиции.

Еще один случай зафиксирован при пересечении пункта пограничного пропуска «Кайрак». У 50-летнего мужчины, следующего в Российскую Федерацию, внутри чехла для термоса, а также в носке обнаружены свертки с веществом растительного происхождения. Изъятые вещества в трех свертках оказались марихуаной общим весом более 10 граммов. Подозреваемый ехал в РФ на работу.

«Кроме этого, сотрудниками УПН был выявлен и закладчик наркотиков. При личном досмотре у 27-летнего костанайца в кармане куртки обнаружено 40 свертков, внутри которых находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом, предназначенных для закладок. Мужчина пояснил, что изъятое у него вещество является аналогом синтетического психотропного вещества «спайс». Часть аналогичных свертков подозреваемый уже успел разложить в различных частях города. Оперативниками обнаружено и изъято на территории Костаная 26 спрятанных закладок идентично изъятых у подозреваемого. По данному факту проводится расследование»,- добавили в ведомстве.

В полиции подчеркивают, что важность противодействия распространению синтетических наркотиков отметил Глава Государства К.К. Токаев в своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».