РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:11, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Наркотики в гараже обнаружили в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские г. Нур-Султан в одном из гаражных кооперативов обнаружили и изъяли наркотическое средство «гашиш», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

    В ходе обыска с использованием служебно-розыскных собак Центра кинологической службы в гаражном кооперативе «Мирный» сотрудники департамента полиции г. Нур-Султан обнаружили и изъяли полиэтиленовый мешок, внутри которого находилось наркотическое средство «гашиш». Вес изъятого вещества, приготовленного к реализации, составил 25 килограммов.

    В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» задержан ранее судимый 39-летний житель столицы.

    Как пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП г. Нур-Султан полковник полиции Ерлан Акбаров, количество изъятых в данном случае наркотических средств составляет 5 тыс. разовых доз для наркопотребления, стоимость которых на «черном рынке» составила бы 30 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 ч. 3 УК РК.

    Подозреваемый дал признательные показания. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.




    Теги:
    Борьба с наркотиками Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!