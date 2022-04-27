Наркотики в гараже обнаружили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские г. Нур-Султан в одном из гаражных кооперативов обнаружили и изъяли наркотическое средство «гашиш», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

В ходе обыска с использованием служебно-розыскных собак Центра кинологической службы в гаражном кооперативе «Мирный» сотрудники департамента полиции г. Нур-Султан обнаружили и изъяли полиэтиленовый мешок, внутри которого находилось наркотическое средство «гашиш». Вес изъятого вещества, приготовленного к реализации, составил 25 килограммов.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» задержан ранее судимый 39-летний житель столицы.

Как пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП г. Нур-Султан полковник полиции Ерлан Акбаров, количество изъятых в данном случае наркотических средств составляет 5 тыс. разовых доз для наркопотребления, стоимость которых на «черном рынке» составила бы 30 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 ч. 3 УК РК.

Подозреваемый дал признательные показания. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.







