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Наркотики в багажнике авто обнаружили полицейские Семея
12 Августа 2021 07:48
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Семея остановили автомобиль с наркотиками в багажнике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В Ауэзовский ОП УП города Семея поступила оперативная информация о том, что сотрудниками полиции в ходе проведения ОПМ «Карасора» при въезде с трассы Курчатов в Семей был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением 38-летнего водителя с двумя пассажирами.
По приезду следственно-оперативной группы в ходе обыска в багажном отсеке автомобиля было обнаружено три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Вес составил около одного килограмма. Назначена судебно-химическая экспертиза. По факту начато досудебное расследование по статье 296 части 2 УК РК.
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