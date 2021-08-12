Наркотики в багажнике авто обнаружили полицейские Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Семея остановили автомобиль с наркотиками в багажнике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Ауэзовский ОП УП города Семея поступила оперативная информация о том, что сотрудниками полиции в ходе проведения ОПМ «Карасора» при въезде с трассы Курчатов в Семей был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением 38-летнего водителя с двумя пассажирами.

По приезду следственно-оперативной группы в ходе обыска в багажном отсеке автомобиля было обнаружено три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Вес составил около одного килограмма. Назначена судебно-химическая экспертиза. По факту начато досудебное расследование по статье 296 части 2 УК РК.

