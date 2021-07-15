Наркотики со шприцами пытались передать в колонию Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Меньше чем за неделю сотрудники УИС изъяли свыше 190 запрещенных к использованию осужденными предметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Кызылординской области.

Первую попытку доставки обнаружили в ходе досмотровых мероприятий грузового автомобиля КамАЗ, поставляющего стройматериалы местному ТОО, специализирующемуся на производстве пескоблоков.

Инцидент произошел 9 июля текущего года, тогда в шестом часу вечера к стенам колонии и прибыл груженный цементом автомобиль. Сотрудникам учреждения смешанной безопасности ЗК-169/5 департамента УИС по Кызылординской области 44-летний водитель КамАЗа сообщил о доставке специального заказа – 196 мешков строительной смеси для предприятия, расположенного на территории колонии.

При досмотре, в семи мешках сотрудники оперативного отдела обнаружили и изъяли более 190 запрещенных предметов. В их числе: 63 шприца, порядка 0,5 килограмма наркотических средств, 43 сотовых телефона, 14 пар наушников, 13 сим-карт, 35 зарядных устройств, одну мини-камеру, 10 пачек игральных карт, 12 пол-литровых бутылок с «насвайем» и три литра спиртных напитков. По словам администрации учреждения, более крупной поставки «запрещенок» в колонии зафиксировано не было еще со дня ее основания (2003 г.).

К слову, о сохранности товара заказчик позаботился. Мобильные устройства с прилагающими им аксессуарами, наркотическими средствами и шприцами были надежно упакованы и помещены в цементные мешки, обнаружить их смогли только при вскрытии стройматериала.

Сейчас по данному факту следственно-оперативной группой управления полиции города проводится досудебное расследование. Договор с ТОО будет расторгнут, а заключенные переведены на другие рабочие объекты. Предприятие действовало на территории режимного объекта с мая 2017 года, трудоустроено здесь было восемь осужденных лиц.

Второй случай зарегистрировали уже в следственном изоляторе города. 14 июля, при досмотре продуктов питания, в пачке из-под майонеза сотрудники учреждения ЗК-169/1 (СИЗО) обнаружили и изъяли мобильный телефон с сим-картой.

В ходе разбирательств выяснилось, что тайный заказ предназначался осужденному за кражу мужчине. В итоге, его лишили связи, а «курьера» привлекли к административной ответственности по статье 481 КоАП РК.