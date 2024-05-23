Наркотики сбывали два иранца в Казахстане: оба получили по 16 лет тюрьмы

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении граждан Исламской Республики Иран. Их обвинили в незаконном приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта наркотических средств, передает корреспондент Kazinform, со ссылкой на пресс-службу суда.

В ходе следствия установлено что, в январе этого года, находясь на территории Ирана, подсудимые с целью личного обогащения решили заняться незаконным приобретением, хранением, перевозкой наркотических средств в особо крупных размерах в целях сбыта путем их контрабандного ввоза в Казахстан. При личном обыске у них обнаружили и изъяли 295 свертков с опием, общий вес составил порядка 1,5 кг.

В ходе разбирательства свою вину подсудимые полностью признали, раскаялись и просили суд строго их не наказывать. Отягчающих обстоятельств не установлено. В этой связи граждане Ирана признаны виновными, каждому назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.