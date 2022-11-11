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    13:52, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Наркотики с «широким спросом» назвали в МВД РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел назвали наркотики, которые пользуются «широким спросом» среди потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из основных факторов, влияющих на наркоситуацию в стране, является наличие собственной сырьевой базы наркотиков каннабисной группы. На них приходится до 90% всех изъятых в стране наркотиков. Речь идет не только о дикорастущей конопле Шуской долины, но и об организованном культивировании каннабиса в центральных и южных регионах страны. Нужно отметить, что этот наркотик пользуется широким спросом среди потребителей, поскольку ошибочно считается «легким» видом», - сказал начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов на брифинге в СЦК.

    По его словам, особым спросом у наркопотребителей пользуется так называемая «индюха», то есть сорт «индийской конопли» с высоким наркотическим эффектом, которая культивируется на территории Кызылординской области и прилегающих к ней регионов, где сухой и жаркий климат.

    «Для организации наркоплантации выбираются труднодоступные участки местности, отдаленные от населенных пунктов. К местам их дислокации обеспечивается подвод водоснабжения, электростанций. Нами совместно с представителями акиматов инспектируются расположенные в отдаленных участках местности колодцы, а также законность организации временных зимовок и фазенд», - проинформировал начальник управления департамента по противодействию наркопреступности.

    В августе и сентябре сотрудниками Национальной гвардии МВД и КНБ на территории Кызылординской и Туркестанской областей осуществлялась воздушная разведка с применением вертолетной техники.

    «Аналогичная ситуация с распространением «шуской конопли» и ее производных – марихуаны и гашиша. Работа затруднена малопроходимостью маршрутов наркотрафика в долине. Общая площадь произрастания дикорастущей конопли в Жамбылской области составляет более 148 тысячи гектаров. Наркозаготовители активно используют лошадей, передвигаясь по территории охотничьих и крестьянских хозяйств. В этой связи, нами налаживаются взаимодействие с егерской службой, малой авиацией, владельцами фермерских угодий», - сообщил спикер.

    Ранее в МВД поделились итогами оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Қарасора-2022», которое стартовало 1 июня и завершилась 30 октября.


    Теги:
    Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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