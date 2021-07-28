+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Наркотики пытались перебросить в колонию Уральска

28 Июля 2021 01:27
Поделиться:
Наркотики пытались перебросить в колонию Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Наркотики пытались перебросить в колонию Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Наркотики в пряниках пытались передать осужденному в Талдыкоргане
56-летний астанчанин похитил мотоцикл с фазенды в Жамбылской области Квартирного вора из Нур-Султана задержали в Костанае Снижение семейно-бытовых правонарушений отмечается в Казахстане

В учреждении максимальной безопасности уголовно-исполнительной системы РУ-170/3 ДУИС по ЗКО на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на обнаружение и изъятие запрещенных к использованию предметов.

Так, 27 июля примерно в 13:20 при патрулировании прилегающей территории сотрудник строгого режима задержали 32-летнего мужчину при попытке переброса на территорию учреждения запрещенных к использованию предметов. На место вызвали следственно-оперативную группу городского УП, был составлен акт изъятия запрещенных предметов. Сотрудники СОГ изъяли 20 таблеток белого цвета и 500 г неизвестного вещества зеленого цвета со специфическим запахом в таре пластиковой бутылки. В настоящее время проводится служебное расследование по данному факту.

Также стоит отметить, что за данное административное правонарушение предусмотрена ответственность по ч.1 ст.481 КоАП РК, то есть скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере10 МРП с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения, а в случае передачи веществ, схожих с наркотическими средствами могут и привлечь к уголовной ответственности предусмотренных соответствующей частью ст. 297 УК РК.

Подписывайтесь на наш канал:

#Западно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Борьба с наркотиками  
Поделиться:
Новости по теме
Наркотики в пряниках пытались передать осужденному в Талдыкоргане
56-летний астанчанин похитил мотоцикл с фазенды в Жамбылской области
Квартирного вора из Нур-Султана задержали в Костанае
Снижение семейно-бытовых правонарушений отмечается в Казахстане
Популярное
1 Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
2 Кандидаты в акимы с поддельными дипломами и уголовным прошлым выявлены в РК
3 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау
4 Касым-Жомарт Токаев посетил компанию KazRost Engineering Ltd.
5 Касым-Жомарт Токаев побеседовал с избранными акимами сел Акмолинской области
Читайте также
Сбивший велосипедиста в Таразе водитель находился в алкогольном опьянении
56-летний астанчанин похитил мотоцикл с фазенды в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив