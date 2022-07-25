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Наркотики продавали из окна автомобиля в Атырау
25 Июля 2022 20:17

Наркотики продавали из окна автомобиля в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Водителя-наркомана, из окна авто которого продавали наркотики, задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, подозрительный автомобиль заметили на камерах видеонаблюдения. Skoda была припаркована в микрорайоне Авангард. К авто подходили мужчины и что-то покупали через окно. Камеры зафиксировали четыре таких случая.

«Подозрительный автомобиль остановили в микрорайоне Жеруйык. При проверке было установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. У пассажирки, к которой и подходили покупатели, изъяли 13 пластинок «Трамадола» и пять флаконов «Тропикамида». 30-летний мужчина решением суда лишен права управления транспортом сроком на семь лет и подвергнут административному аресту на 15 суток. В отношении реализатора наркотических веществ назначена медицинская экспертиза»,- сообщили в пресс- службе департамента полиции региона.



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Автор:
Корреспондент
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