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    10:44, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Наркотики почтой: двух жителей Астаны осудили на 7 и 8 лет

    Собака ищет наркотики
    Фото: кадр из видео

    Уголовное дело по факту незаконного перемещения через госграницу наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере окончено столичным департаментом АФМ, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства МИА "Казинформ".

    Напомним, при проведении оперативно-розыскных мероприятий «контролируемая поставка» в столице, после получения почтовых отправлений из США были задержаны и водворены в ИВС жители Астаны, у которых обнаружена и изъята марихуана в крупном размере.

    Они  планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через мессенджер Telegram путем размещения рекламы наркотических веществ.

    Приговором суда двое виновных лиц осуждены к 7 годам и 8 годам 4 месяцам лишения свободы.

     

     

     

    Теги:
    Борьба с наркотиками
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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