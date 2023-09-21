10:44, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6
Наркотики почтой: двух жителей Астаны осудили на 7 и 8 лет
Уголовное дело по факту незаконного перемещения через госграницу наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере окончено столичным департаментом АФМ, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства МИА "Казинформ".
Напомним, при проведении оперативно-розыскных мероприятий «контролируемая поставка» в столице, после получения почтовых отправлений из США были задержаны и водворены в ИВС жители Астаны, у которых обнаружена и изъята марихуана в крупном размере.
Они планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через мессенджер Telegram путем размещения рекламы наркотических веществ.
Приговором суда двое виновных лиц осуждены к 7 годам и 8 годам 4 месяцам лишения свободы.