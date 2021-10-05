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    09:10, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Наркотики по кодовому слову реализовывал продавец алкоголя в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продавец алкогольной продукции реализовывал гашиш на своем рабочем месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в УПН департамента полиции Акмолинской области, 39-летний житель пристоличного района длительное время употреблял гашиш, при этом работая продавцом в одном из торговых домов в отделе алкогольной продукции. В какой-то момент он решил объединить свое хобби и работу, и сбывать наркотики на рабочем месте.

    «К воплощению своей идеи мужчина подошел творчески. Продавал «товар» только тем лицам, кто называл кодовое слово. Являясь продавцом разливной алкогольной продукции, кодовое слово выбрал характерное: название бутылочной алкогольной продукции, никогда не продававшейся на разлив. Со стороны все выглядело обыденно, но только те, кто «в теме», понимали разницу. Один из таких моментов сбыта более 5 грамм гашиша был задокументирован наркополицейскими», - поделилась старший оперуполномоченный УПН, майор полиции Разия Курсанова.

    Так, 2 октября при координации действий прокуратурой Акмолинской области осуществлено задержание наркосбытчика. В ходе санкционированного обыска по месту работы был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с содержимым веществом порошкообразной консистенции серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Назначена экспертиза.

    «По данному факту начато уголовное дело по ч.1ст. 297 УК РК (незаконный сбыт наркотических средств). В отношении задержанного избрана мера пресечения – содержание под стражей. Согласно санкции статьи, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы», - добавила Р. Курсанова.


    Теги:
    МВД РК Борьба с наркотиками Правоохранительные органы Акмолинская область
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