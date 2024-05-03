В КНБ РК рассказали о результатах деятельности Пограничной службы в апреле 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета.

В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в течение апреля 2024 года во взаимодействии с компетентными органами:

Задержано 3 186 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:

за нарушение границы — 38 иностранных граждан;

за попытку нарушения границы — 29 иностранных граждан.

Предотвращено 1 342 факта незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

наркотических средств — 49 фактов, общий вес — более 780 кг;

оружия, боеприпасов — 36 фактов (компоненты для взрывных работ — 17 шт.,3 единицы огнестрельного, 3 единицы травматического и17 единиц холодного оружия, 81 шт. боеприпасов);

религиозной литературы — 38 фактов (842 экз.);

ГСМ — 341 факт (более133 тонн) на общую сумму свыше 12 млн тенге;

товаров народного потребления — 744 факта на общую сумму более 3,4 млрд тенге;

валюты — 134 факта на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге.

Пресечено 120 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

орудий браконьерского лова — 244,6 км сетей;

плавательных средств — 54 ед.;

рыб осетровых видов — 1 226 шт. (6 тонн);

рыб частиковых видов — 98 428 шт. (61 тонна);

тюленей — 63 шт. (1 тонна).

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 2,3 млрд тенге.