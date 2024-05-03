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    09:38, 03 Май 2024 | GMT +6

    Наркотики, оружие, валюта — с чем приходится иметь дело КНБ РК

    КНБ РК
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В КНБ РК рассказали о результатах деятельности Пограничной службы в апреле 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета.

    В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в течение апреля 2024 года во взаимодействии с компетентными органами:

    Задержано 3 186 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:

    • за нарушение границы — 38 иностранных граждан;
    • за попытку нарушения границы — 29 иностранных граждан.

    Предотвращено 1 342 факта незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

    • наркотических средств — 49 фактов, общий вес — более 780 кг;
    • оружия, боеприпасов — 36 фактов (компоненты для взрывных работ — 17 шт.,3 единицы огнестрельного, 3 единицы травматического и17 единиц холодного оружия, 81 шт. боеприпасов);
    • религиозной литературы — 38 фактов (842 экз.);
    • ГСМ — 341 факт (более133 тонн) на общую сумму свыше 12 млн тенге;
    • товаров народного потребления — 744 факта на общую сумму более 3,4 млрд тенге;
    • валюты — 134 факта на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге.

    Пресечено 120 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

    • орудий браконьерского лова — 244,6 км сетей;
    • плавательных средств — 54 ед.;
    • рыб осетровых видов — 1 226 шт. (6 тонн);
    • рыб частиковых видов — 98 428 шт. (61 тонна);
    • тюленей — 63 шт. (1 тонна).

    Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 2,3 млрд тенге.

    — Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности, — добавили в пресс-службе КНБ.

    Теги:
    Наркотики Валюта Борьба с наркотиками Браконьерство КНБ Пограничники Иностранцы Граница Оружие
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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