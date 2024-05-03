Наркотики, оружие, валюта — с чем приходится иметь дело КНБ РК
В КНБ РК рассказали о результатах деятельности Пограничной службы в апреле 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета.
В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой КНБ в течение апреля 2024 года во взаимодействии с компетентными органами:
Задержано 3 186 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:
- за нарушение границы — 38 иностранных граждан;
- за попытку нарушения границы — 29 иностранных граждан.
Предотвращено 1 342 факта незаконного перемещения через госграницу, в том числе:
- наркотических средств — 49 фактов, общий вес — более 780 кг;
- оружия, боеприпасов — 36 фактов (компоненты для взрывных работ — 17 шт.,3 единицы огнестрельного, 3 единицы травматического и17 единиц холодного оружия, 81 шт. боеприпасов);
- религиозной литературы — 38 фактов (842 экз.);
- ГСМ — 341 факт (более133 тонн) на общую сумму свыше 12 млн тенге;
- товаров народного потребления — 744 факта на общую сумму более 3,4 млрд тенге;
- валюты — 134 факта на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге.
Пресечено 120 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:
- орудий браконьерского лова — 244,6 км сетей;
- плавательных средств — 54 ед.;
- рыб осетровых видов — 1 226 шт. (6 тонн);
- рыб частиковых видов — 98 428 шт. (61 тонна);
- тюленей — 63 шт. (1 тонна).
Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 2,3 млрд тенге.
— Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности, — добавили в пресс-службе КНБ.