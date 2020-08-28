Наркотики: об опасных тенденциях рассказали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более сотни дел возбуждено Министерством внутренних дел РК за рекламу и сбыт наркотиков через интернет, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала этого года пресечено более 100 фактов сбыта наркотиков через интернет. Возбуждено 56 уголовных дел за рекламу и пропаганду наркотиков. Об этом сообщает департамент по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Казахстана.

Специалисты МВД говорят об опасной тенденции: в последние месяцы на территории нашей республики начали появляться нарколаборатории. Если раньше речь шла о распространении наркотиков, которые ввозились из-за рубежа, то на сегодняшний день уже есть попытки их самостоятельного производства.

Заместитель начальника управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Илья Канцеров также рассказал о трудностях в выявлении наркоторговцев. По его словам, зачастую интернет-платформа, которая используется при сбыте наркотиков на территории Республики Казахстан, может находиться за рубежом.

Сотрудники МВД при помощи информационной системы «Кибернадзор» выявляют факты рекламы и сбыта наркотиков, а также другой противоправный контент в национальном сегменте сети интернет. С начала года выявлено и заблокировано более 700 сайтов, аккаунтов и других ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотических средств и психотропных веществ.





Напомним, в декабре 2019 года приняты поправки в законодательство, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере оборота наркотиков с использованием информационных технологий. Эти преступления отнесены к категории тяжких и особо тяжких. Введена ответственность за сбыт наркотиков посредством информационных систем (лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества); за склонение к потреблению наркотиков (лишение свободы от 3 до 8 лет); незаконный оборот веществ, используемых для изготовления наркотиков (лишение свободы от 7 до 10 лет). В Уголовный кодекс введена новая статья, предусматривающая наказание за пропаганду и рекламу наркотиков (лишение свободы от 3 до 6 лет).