Наркотики нашли и изъяли у жителя столицы в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Наркотики нашли и изъяли у жителя столицы в Павлодарской области. Легковушка была задержана возле города Экибастуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инспекторами роты патрульной полиции при патрулировании трассы на 1253-м километре автодороги Кызылорда – Павлодар, возле города Экибастуза задержана автомашина марки «Toyota Land Cruiser» под управлением 29-летнего жителя города Нур-Султана, у которого в чехле мобильного телефона обыском изъят полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом», - сообщили журналистам в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Кроме этого, из багажника полицейские, по их словам, изъяли полиэтиленовый сверток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. Назначены экспертизы.

«Проводится досудебное расследование по статье 296 УК Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств». Назначены экспертизы, обязательство о явке», - также добавили в департаменте.

Всего с начала 2021 года стражи порядка выявили 101 наркоправонарушение, из незаконного оборота изъяли 346 килограммов наркотиков.

Напомним, в октябре в Экибастузе задержана купившая почти 9 кг наркотиков женщина.

А зимой павлодарская полиция задержала наркосбытчицу, которая распространяла синтетические наркотики бесконтактным способом. Роль женщины заключалась в изготовлении «закладок» и отправке их координат покупателям наркотиков через приложение Telegram.