19 Августа 2022 21:46

Наркотики нашла у нарушителя ПДД служебная собака в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Факты незаконного хранения наркотических средств в особо крупных размерах выявляют жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения мероприятия «Карасора-2022» сотрудники батальона патрульной полиции осуществляют рейдовые мероприятия на трассах региона.

«На автодороге был остановлен автомобиль «Ауди 4», нарушивший Правила дорожного движения. При обыске служебная собака по кличке Макс обнаружила наркотическое вещество «марихуана». Согласно заключению экспертизы, вес наркотического вещества «высушенная марихуана» составляет 77,63 грамма», - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Подозреваемый, 26-летний житель Байзакского района, полностью признал свою вину и был доставлен в отдел полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере)».

По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. В случае доказательства вины в сборе наркотических средств в целях сбыта - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось , сотрудники Меркенского районного отдела полиции в песчаной местности задержали жителя города Шымкента, у которого при обыске найдено и изъято 6 килограммов 520 граммов невысушенной марихуаны.

На территории Жамбылской области с 1 июня проводится оперативно- профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.









Фото: ulysmedia.kz







