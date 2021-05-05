Наркотики на 5 млн тенге изъяли атырауские полицейские

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сотрудники управлениия по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 29-летнего гражданина, который занимался установкой закладок с синтетическими наркотиками на территории города Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При обыске у задержанного были изъяты наркотики эквивалентные более чем 3500 разовым дозам на сумму 5 000 000 тенге. По словам задержанного, изъятые наркотики ему доставили из другого города» , - рассказал начальник Департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. За подобное преступление предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы.