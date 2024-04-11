Наркотики на 5 миллионов тенге изъяли у жамбылца

В Жамбылской области перекрыт очередной канал наркотрафика, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на территории частного домовладения в селе Толе би Шуского района по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержан 25-летний местный житель. У него изъят полиэтиленовый мешок, внутри которого находился гашиш.

Как выяснилось, задержанный хранил запрещенные вещества для продажи в Алматы.

- Общий вес изъятого вещества составил 14 кг 20 граммов - это примерно 5 600 доз. Общая их стоимость на черном рынке составляет более 5 млн тенге. Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС. Ведется досудебное расследование, - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Как сообщалось ранее, 38-летний житель Тараза организовал в подвале своего сарая фитолабораторию для выращивания марихуаны. У «ботаника» изъяли коноплю и мак.

Крупную партию наркотиков обнаружили оперативники на животноводческой ферме в Жамбылской области у 47-летнего жителя Павлодарской области, работавшего пастухом на ферме.