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    01:57, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Наркотики на 5 миллионов тенге изъяли у жамбылца

    Наркотики на 5 миллионов тенге изъяли у жамбылца
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    В Жамбылской области перекрыт очередной канал наркотрафика, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на территории частного домовладения в селе Толе би Шуского района по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержан 25-летний местный житель. У него изъят полиэтиленовый мешок, внутри которого находился гашиш.

    Как выяснилось, задержанный хранил запрещенные вещества для продажи в Алматы.

    - Общий вес изъятого вещества составил 14 кг 20 граммов - это примерно 5 600 доз. Общая их стоимость на черном рынке составляет более 5 млн тенге. Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС. Ведется досудебное расследование, - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев.

    Как сообщалось ранее, 38-летний житель Тараза организовал в подвале своего сарая фитолабораторию для выращивания марихуаны. У «ботаника» изъяли коноплю и мак.

    Крупную партию наркотиков обнаружили оперативники на животноводческой ферме в Жамбылской области у 47-летнего жителя Павлодарской области, работавшего пастухом на ферме.

    Теги:
    Наркотики Регионы полиция Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал Жамбылская область
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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