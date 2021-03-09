Наркотики на 3 млн тенге изъяли столичные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате проведенного комплекса специальных мероприятий ликвидирован «канал» поставки и сбыта наркотических средств на территорию столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий за сбыт наркотиков задержан ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина, который вовлек в преступную деятельность свою 39-летнюю сожительницу. При личном обыске у нее в нательном белье обнаружено наркотическое средство. У задержанных изъято более 300 граммов героина, приготовленного для реализации.

Наряду с этим, столичными полицейскими проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступных связей фигурантов, в ходе которых задержаны двое ранее судимых соучастника преступной цепи, у которых изъято около 60 грамм героина.

Из незаконного оборота изъято более 1500 разовых доз героина, цена которых бы составила на «черном рынке» около 3 млн. тенге от розничных продаж «пагубного зелья».

Возбуждены уголовные дела за незаконное хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой.

Задержанные водворены в ИВС ДП г. Нур-Султана, проводится следствие.







