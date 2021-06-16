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    03:00, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Наркотики на 24 млн тенге пытались сбыть двое мужчин в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области представители нетрадиционных религиозных течений пытались сбыть наркотики на 24 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2021» сотрудники управления по противодействию экстремизму и противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области задержали на территории города Атырау двух подозреваемых, которые пытались сбыть синтетические наркотики из города Уральска.

    При задержании у 22-летнего и 23-летнего подозреваемых было обнаружено 46 свертков, упакованных в зип-пакеты с синтетическими наркотиками.

    Также стражи порядка со съемной квартиры изъяли синтетическое наркотическое вещество, упакованное в два пакета, и готовые закладки в количестве 100 штук.

    В результате сотрудники полиции не допустили в незаконный оборот 2400 разовых доз синтетических наркотиков на общую сумму около 24 миллионов тенге.

    По данному факту проводятся следственные действия по части 3 статьи 297 УК РК. В настоящее время подозреваемые с санкции суда водворены в следственный изолятор города Атырау.

    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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