Наркотики на 24 млн тенге пытались сбыть двое мужчин в Атырау
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2021» сотрудники управления по противодействию экстремизму и противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области задержали на территории города Атырау двух подозреваемых, которые пытались сбыть синтетические наркотики из города Уральска.
При задержании у 22-летнего и 23-летнего подозреваемых было обнаружено 46 свертков, упакованных в зип-пакеты с синтетическими наркотиками.
Также стражи порядка со съемной квартиры изъяли синтетическое наркотическое вещество, упакованное в два пакета, и готовые закладки в количестве 100 штук.
В результате сотрудники полиции не допустили в незаконный оборот 2400 разовых доз синтетических наркотиков на общую сумму около 24 миллионов тенге.
По данному факту проводятся следственные действия по части 3 статьи 297 УК РК. В настоящее время подозреваемые с санкции суда водворены в следственный изолятор города Атырау.