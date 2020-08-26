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Наркотики на 11 млн тенге обнаружили в автомобиле жителя Караганды

26 Августа 2020 22:27
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Наркотики на 11 млн тенге обнаружили в автомобиле жителя Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Наркотики на 11 млн тенге обнаружили в автомашине жителя Караганды, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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С 25 по 27 августа на территории Карагандинской области проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Его цель – поддержание общественного порядка, предотвращение и пресечение преступности на улицах и общественных местах.

В течение первого дня этого мероприятия на охрану общественного порядка в Караганде было задействовано 45 автопатрулей полка патрульной полиции города.

Так, 25 августа около 23:30 часов во время несения службы автопатруль в составе командира взвода Серикбола Тарашова, инспекторов Нурбола Калижан и Абая Бикенова остановил автомобиль ВАЗ-21013. Полицейские сразу обратили внимание на странное поведение водителя, который сильно нервничал. Это вызвало у патрульных подозрение.

«На заднем сиденье салона данного автомобиля сотрудники обнаружили клетчатую сумку. В ней находилось порошкообразное вещество зеленого цвета со специфическим запахом весом 23 кг, расфасованное в двух полиэтиленовых пакетах. На место была вызвана следственно-оперативная группа Михайловского отдела полиции. По результатам экспертизы вещество является гашишом», – сообщил начальник УП города Караганды Думан Кожахметов.

Приблизительная стоимость изъятого наркотического средства на черном рынке более 11 миллионов тенге. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» УК РК. Ведется расследование.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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