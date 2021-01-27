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Наркотики изъяты при задержании приверженцев деструктивного религиозного течения в Атырау

27 Января 2021, 13:23
Наркотики изъяты при задержании приверженцев деструктивного религиозного течения в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Наркотические средства изъяты при задержании приверженцев деструктивного религиозного течения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

«13 января 2021 года Департамент КНБ по Атырауской области во взаимодействии с ДКНБ по Актюбинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали группу лиц, причастную к организации канала поставки наркотических средств растительного происхождения», - сообщили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 3 части 3 статье 297 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Специализированным следственным судом Атырау задержанным санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».

Указанные лица являются приверженцами деструктивного религиозного течения.

Следственные мероприятия продолжаются.


Актюбинская область   Атырауская область   Борьба с преступностью   Религия   Происшествия   КНБ  
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