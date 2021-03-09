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    15:24, 09 Март 2021 | GMT +6

    Наркотики изъяли у жителя Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли наркотики у жителя Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками роты патрульной полиции департамента полиции Кызылординской области 6 марта во время несения службы на одной из улиц Аральского района около 02:40 часов за нарушение правил дорожного движения остановлена автомашина «ВАЗ-21099» под управлением 23-летнего парня. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции обнаружен газетный сверток с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Подозрительная находка была изъята. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной весом около 5,72 грамм.

    По данному факту ведется досудебное расследование по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта). Обстоятельства происшествия выясняются.


    Теги:
    Кызылординская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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