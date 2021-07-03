РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:25, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Наркотики изъяли у работника железнодорожной организации в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские изъяли у 28-летнего жителя столицы синтетический наркотик в крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

    «Сотрудники по противодействию наркопреступности Линейного управления полиции на станции Нур-Султан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 28-летнего жителя столицы, подозреваемого в сбыте наркотических средств», - сообщил заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Нуржан Алибаев. По его словам, злоумышленником оказался работник одной из железнодорожных организаций.

    Н. Алибаев отметил, что при личном обыске у задержанного было обнаружено и изъято, два полимерных свертка с психотропным веществом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения — альфа-PVP, общей массой 0,87 грамма, в крупном размере.

    «По данному факту проведено досудебное расследование по ч.2 ст. 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере).

    Приговором суда №2 района «Байқоңыр» города Нур-Султан правонарушитель приговорен к 7 годам лишения свободы», - резюмировал полковник полиции.

    Напомним, что с начала года транспортными полицейскими страны было выявлено 227 наркоправонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 30 фактов сбыта, 14 хранения в особо крупных размерах и 3 контрабандного провоза наркотических средств.

    Из незаконного оборота изъято более 40 кг различных наркотических средств, в том числе 580 грамм синтетических наркотиков.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Астана Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Сегодня, 10:03
    Казахстан завоевал два «серебра» Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ
    Сегодня, 09:58
    «Спасатели собирали дань министру»: в МЧС РК сделали заявление
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!