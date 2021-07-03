Наркотики изъяли у работника железнодорожной организации в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские изъяли у 28-летнего жителя столицы синтетический наркотик в крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

«Сотрудники по противодействию наркопреступности Линейного управления полиции на станции Нур-Султан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 28-летнего жителя столицы, подозреваемого в сбыте наркотических средств», - сообщил заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Нуржан Алибаев. По его словам, злоумышленником оказался работник одной из железнодорожных организаций.

Н. Алибаев отметил, что при личном обыске у задержанного было обнаружено и изъято, два полимерных свертка с психотропным веществом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения — альфа-PVP, общей массой 0,87 грамма, в крупном размере.

«По данному факту проведено досудебное расследование по ч.2 ст. 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере).

Приговором суда №2 района «Байқоңыр» города Нур-Султан правонарушитель приговорен к 7 годам лишения свободы», - резюмировал полковник полиции.

Напомним, что с начала года транспортными полицейскими страны было выявлено 227 наркоправонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 30 фактов сбыта, 14 хранения в особо крупных размерах и 3 контрабандного провоза наркотических средств.

Из незаконного оборота изъято более 40 кг различных наркотических средств, в том числе 580 грамм синтетических наркотиков.