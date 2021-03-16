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    11:34, 16 Март 2021 | GMT +6

    Наркотики изъяли полицейские у жителя Шу

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    ШУ. КАЗИНФОРМ - В Шу полицейские изъяли наркотики с крупным весом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    10 марта текущего года сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в городе Шу провели оперативно-розыскные мероприятия. В ходе ОРМ был задержан 31-летний местный житель, у которого во время обыска на территории личного жилья обнаружено наркотическое средство «марихуана высушенная» общим весом более трех с половиной килограмм.

    Задержанный мужчина дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания отдела полиции города Шу.

    Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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