Наркотики изъяли полицейские у жителя Шу

ШУ. КАЗИНФОРМ - В Шу полицейские изъяли наркотики с крупным весом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

10 марта текущего года сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в городе Шу провели оперативно-розыскные мероприятия. В ходе ОРМ был задержан 31-летний местный житель, у которого во время обыска на территории личного жилья обнаружено наркотическое средство «марихуана высушенная» общим весом более трех с половиной килограмм.

Задержанный мужчина дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания отдела полиции города Шу.

Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).