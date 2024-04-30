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    11:40, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Наркотики из Швеции обнаружили в почтовой посылке, доставленной в Астану

    Наркотики из Швеции обнаружили в почтовой посылке, доставленной в Казахстан
    Фото: АФМ

    Агентство по финансовому мониторингу совместно с Главной транспортной прокуратурой начали предварительное расследование по факту незаконного перемещения через Госграницу наркотических средств, передает агентство Kazinform.

    Так, на одном из пунктов контроля международных почтовых отправлений в Астане сотрудниками департамента АФМ совместно с департаментом безопасности АО «Казпочта» была обнаружена коробка, содержащая наркотическое вещество «гашиш» весом 479,94 грамма, отправленная из Швеции.

    Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания по статье 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Другие сведения о расследовании не могут быть разглашены в соответствии с законом. Согласно конституции и уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан, лицо считается невиновным, пока его виновность не будет установлена судебным приговором, вступившим в законную силу.

    Ранее Агентство по финансовому мониторингу и АО «Казпочта» подписали меморандум о сотрудничестве с целью укрепления мер по борьбе с финансовыми преступлениями и повышения безопасности финансовых операций, включая почтовые отправления.

    Теги:
    Наркотики Астана АФМ Видео Граница Казпочта Швеция
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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