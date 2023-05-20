Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Наркотики и осетра изъяли у жителя Мангистау

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2023, 14:12
Наркотики и осетра изъяли у жителя Мангистау Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДП Мангистауской области задержан 46-летний житель города Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Мужчина в Мунайлинском районе на промышленной базе внутри контейнера организовал фитонарколабораторию по культивированию наркосодержащего растения.

При обыске контейнера изъяты 17 кустов марихуаны, две банки и два свертка, 41 коробка с семенами марихуаны. Общий вес изъятой марихуаны составляет 351 грамм.

В ходе обыска по постоянному месту жительства на территории города Актау у гражданина изъята рыба осетровых пород, весом 3 кг.

По всем изъятым веществам назначены экспертизы.

Данные факты зарегистрированы в ЕРДР ОП Мунайлинского района.

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий с участием кинологов был проведен 16 мая.


Борьба с преступностью   Мангистауская область   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Главное из трехдневного государственного визита Президента Казахстана в Китай
Главное из трехдневного государственного визита Президента Казахстана в Китай
Димаш Кудайберген опубликовал фото и видео с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым
Димаш Кудайберген опубликовал фото и видео с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым
Во сколько обошлось составление новой карты Казахстана
Во сколько обошлось составление новой карты Казахстана
Какие инициативы выдвинул Президент Казахстана на саммите «Центральная Азия – Китай»
Какие инициативы выдвинул Президент Казахстана на саммите «Центральная Азия – Китай»
Стали известны окончательные итоги первого тура президентских выборов в Турции
Стали известны окончательные итоги первого тура президентских выборов в Турции
Казахстан сенсационно обыграл Словакию на ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан сенсационно обыграл Словакию на ЧМ-2023 по хоккею
Наизусть исполнила произведения Бухар-жырау на четырех языках школьница в Караганде
Наизусть исполнила произведения Бухар-жырау на четырех языках школьница в Караганде
Пять медалей выиграли карагандинские дзюдоисты на Азиатских мастерских играх
Пять медалей выиграли карагандинские дзюдоисты на Азиатских мастерских играх
Девушка разбилась насмерть, прыгнув с балкона многоэтажки в Алматы
Девушка разбилась насмерть, прыгнув с балкона многоэтажки в Алматы