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Наркотики и оружие нашли в машине кызылординца полицейские

5 Ноября 2021 10:44
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Наркотики и оружие нашли в машине кызылординца полицейские

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде задержали 35-летнего мужчину, в автомобиле которого полицейские обнаружили оружие и наркотики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Кызылорды остановили автомобиль Mitsubishi Space Wagon под управлением 35-летнего жителя города и при проверке на заднем сиденье авто обнаружили незарегистрированное оружие. Кроме этого, в машине обнаружен газетный сверток с наркотическим веществом и 17 патронов.
По факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного по двум статьям, то есть частью 2 статьи 296 «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» и частью 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего оружия), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».



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#Кызылординская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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